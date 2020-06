Cabo Verde com mais 23 doentes recuperados de covid-19 reduz casos ativos para 285

10/06/2020 00:41 - Modificado em 10/06/2020 00:41

Cabo Verde registou esta terça-feira, 09, mais 23 doentes recuperados da Covid-19, todos da ilha de Santiago, reduzindo os casos ativos no país para 285, de um acumulado nacional de 585 casos, informou a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), Maria da Luz Lima.

Em conferência de imprensa na cidade da Praia, para fazer o ponto de situação da doença no país, a presidente do INSP informou que foram registados mais 23 casos recuperados, perfazendo assim 293 o total a nível nacional, fazendo com que, pela segunda vez desde o inicio da pandemia da covid-19, o número de recuperados seja superior ao de casos ativos.

Maria da Luz Lima avançou que os doentes que tiveram alta são sobretudo da ilha de Santiago que viu o número de recuperados subir para 237, enquanto que o número de casos ativos baixou para os 270, numa ilha com 511 casos acumulados de covid-19 e que já resultou em quatro óbitos.

Cabo Verde passa assim a ter um total de 293 doentes recuperados do coronavírus, as quais 234 na cidade da Praia, 53 na Boa Vista, 3 em São Vicente, um em Tarrafal de Santiago e 2 em Santa Cruz. Já o número de casos ativos reduziu para 285, sendo 249 na cidade da Praia, 6 em São Vicente, 8 no Sal, 19 em Santa Cruz, 1 na Boa Vista, 1 em Santa Catarina e 1 em Tarrafal de Santiago.

A presidente do INSP anunciou hoje mais 13 casos suspeitos de covid-19, dos quais 11 na cidade da Praia, Santa Cruz e Sal com um cada.

Em termos de pessoas em quarentena realçou que há um total de 1524, sendo que 954 estão em quarentena domiciliária e 570 em quarentena obrigatória. A cidade da Praia tem neste momento 470 pessoas, 375 em Santa Cruz, 366 em São Vicente, 124 no Sal, 79 em São Nicolau, 62 no Maio, 28 em Santa Catarina, 13 no Porto Novo, 6 na Ribeira Grande de Santo Antão e um em São Domingos.

Até esta terça-feira, a mesma fonte assegurou, já foram realizados mais de 15 mil testes rápidos e 5 mil testes de PCR.

Com estes novos dados Cabo Verde tem neste momento 585 casos acumulados de covid-19, 285 casos ativos, 293 recuperados e 5 óbitos.