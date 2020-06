Santo Antão: Dois casos positivos em mais de 100 testes rápidos esperam pelo teste PCR

9/06/2020 23:59 - Modificado em 9/06/2020 23:59

No âmbito da realização de testes rápidos no Hospital Regional João Morais, na cidade da Ribeira Grande, em Santo Antão, destinados sobretudo à deteção de anticorpos que comprovem a circulação do novo coronavírus em pessoas vindas sobretudo da ilha do Sal nos últimos dias, a delegacia de saúde local detetou dois casos positivos através dos testes rápidos.

Conforme informações recolhidas pelo NN junto de uma fonte das autoridades sanitárias da ilha, os dois casos positivos detetados hoje, são de pessoas provenientes da ilha do Sal . Estes dois casos foram detetados em mais de 100 testes já realizados pela Delegacia de Saúde.

A mesma fonte refere que as amostras já foram encaminhadas para o Laboratório de Virologia de São Vicente, onde vão ser processadas pelo diagnóstico PCR para confirmar se estão negativos ou positivos. Os resultados deverão ser conhecidos esta quarta-feira, no habitual comunicado de imprensa do Ministério da Saúde e da Segurança Social.

Na sequência desta situação, até então, seis pessoas estão em quarentena no concelho da Ribeira Grande, a aguardar pelos resultados dos testes PCR.

De salientar que os testes rápidos aplicados pela Delegacia de Saúde da Ribeira Grande, arrancaram no sábado passado, destinados a pessoas regressadas recentemente da ilha do Sal.

A medida, segundo a Delegacia de Saúde, visa conter a propagação do vírus, e por isso tem apelado a colaboração de todas as pessoas que regressaram da ilha do Sal que ainda não estão registadas na instituição para o fazerem, por forma a haver um maior controlo.