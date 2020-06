Clubes da 1ª e 2ª Divisão de São Vicente defendem que não há condições para a retoma das provas

A direção da FCF, através do seu líder Mário Semedo, expressou a sua vontade em organizar o Campeonato Nacional de Futebol, mas antes terá que haver o término das provas regionais, o que cabe às associações regionais. Mas, em São Vicente, segundo informações recolhidas pelo NN, os clubes apontam que não haver condições para a conclusão das provas.

São desde logo apontam vários fatores que condicionam a retoma das provas desportivas, tanto da primeira como da segunda divisão. O primeiro, como é obvio, é de ordem financeira e que abarcará os clubes e a própria associação regional na organização dos jogos que faltam para terminar os campeonatos.

Estes defendem que não faz sentido mobilizar de novo o grupo de trabalho, somente por uma semana ou duas, pois acarreta custos elevados para os cofres dos clubes que de si já é limitada e prevista apenas até ao mês de maio, mas também de ordem física, pois em campeonatos não profissionais os jogadores não conseguem manter uma preparação adequada e os índices físicos desejáveis.

Com isso o certo é que em São Vicente, os campeonatos regionais vão ser decididos por duas vias. Uma passa naturalmente pela atribuição do título de campeão e outra o anulamento das provas, sendo certo que o anulamento das competições é aquele que reúne maior consenso no seio de muitos clubes, depois de numa primeira fase terem defendido a retoma das provas.

Visto que a época já não poderá ser concluída dentro das quatro linhas, alguns clubes, como pudemos constatar, já começam a pensar na próxima época desportiva, no que toca à composição dos seus plantéis e estão ativos na aquisição de jogadores.

Recorda-se que aquando da suspensão das provas faltavam apenas duas jornadas para o término da 1ª e 2ª Divisão.