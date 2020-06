Número de pessoas em quarentena em São Vicente sobe para 366

9/06/2020 23:11 - Modificado em 9/06/2020 23:11

A ilha de São Vicente tem neste momento 366 pessoas em quarentena devido a pandemia de covid-19, relacionadas a paciente grávida evacuada da ilha do Sal que testou positivo para covid-19 no HBS e passageiros e tripulantes do Navio Inter-Ilhas chegados a S. Vicente.

Informação avançada pela presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, Maria da Luz Lima, demostrando que o número de pessoas em quarentena em S. Vicente sofreu um aumento nos últimos dias, em virtude da investigação epidemiológica na ilha em torno dos casos de covid-19 importados da ilha do Sal.

Grande parte dessas pessoas em quarentena estão em hotéis da cidade do Mindelo e no Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol no Mindelo.

Em relação à grávida evacuada da ilha do Sal, estão em quarentena profissionais de saúde que foram buscar a paciente ao Aeroporto Internacional Cesária Évora, atendimento no Hospital Baptista de Sousa e familiares e amigos desses profissionais.

Também estão em quarentena 149 passageiros e a tripulação do navio Inter-Ilhas que aportou o recentemente o Porto Grande do Mindelo, proveniente de São Nicolau, mas que teve como ponto de partida a ilha do Sal. De salientar que dessas pessoas em quarentena já foram diagnosticados cinco casos positivos.

São Vicente tem neste momento 6 casos ativos de Covid-19, todos importados da ilha do Sal.