Fundação Galp e Enacol vão entregar ventilador ao Hospital Baptista de Sousa

9/06/2020 17:32 - Modificado em 9/06/2020 17:32

No âmbito do combate à covid-19 na ilha de São Vicente, a Fundação Galp e a Enacol vão proceder esta quarta-feira, 10, à entrega de um ventilador e um monitor ao Hospital Baptista de Sousa.

Conforme afirma a Enacol em comunicado, a existência de mais um ventilador no sistema de saúde de Cabo Verde ajudará a salvar vidas em tempos de pandemia. O equipamento será entregue na sede da Enacol, em Mindelo, e contará com a presença do Delegado de Saúde de São Vicente, Elísio Silva, a Directora do Hospital Baptista de Sousa, Ana Maria Brito, e o Diretor-geral da Enacol, Abílio Madalena.

Neste combate a um vírus que já infetou 585 pessoas no arquipélago, a Enacol realça que fez uma entrega de combustíveis à Delegacia de Saúde, Polícia Nacional, hospitais e municípios. Também ofereceu cestas básicas aos seus colaboradores e disponibilizou gás à Associação Acrides, à Associação de Voluntariado e Associação Real Sociedade.

A empresa garante ainda que a rede de 25 postos e 16 lojas em todo o território nacional tem funcionado sem qualquer restrição operacional, porque dispõe de medidas de higiene e segurança reforçadas, isto tendo por base as orientações do plano de contingência da Enacol e em linha com as orientações definidas pelo Governo para a atual fase de desconfinamento.