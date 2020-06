Segundo teste ao bebé de mãe com Covid-19 dá negativo e com uma “boa evolução”

9/06/2020 17:18 - Modificado em 9/06/2020 17:19

A diretora do Hospital Baptista de Sousa, Ana Brito, garantiu hoje que a mãe infetada com covid-19 e o filho recém-nascido, que estão internados no Hospital Baptista de Sousa, estão “muito bem de saúde” e que o segundo teste de PCR feito à criança testou negativo para covid-19.

Ana Brito assegurou que o bebé, do sexo masculino, que nasceu com 1.108 Kg está bem, pelo que já se encontra na enfermaria, juntamente com outras crianças, não apresentando nenhum risco para os outros.

“Fez dois testes que deram negativo, inclusive com um teste rápido e de zaragatoa que deram resultados negativos, já no terceiro dia. Está muito bem, já aumentou o peso” vincou a mesma, reforçando que já foi sobejamente testada.

A mãe, por sua vez, conforme a PCA do HBS que falava a Radio Pública, está tendo uma “boa evolução” e já não precisa de suporte de oxigénio, sendo que está previsto para os próximos dias a realização do primeiro teste de controlo.