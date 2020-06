São Vicente sem novos casos de covid-19 pelo terceiro dia consecutivo

9/06/2020 13:26 - Modificado em 9/06/2020 13:26

A ilha de São Vicente continua sem registar novos casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, depois de oito amostras analisadas pelo Laboratório de Virologia terem testado negativo para Covid-19, avançou hoje o Ministério da Saúde.

Depois dos cinco casos positivos diagnosticados no passado dia 06 de junho, a cinco cidadãos provenientes da ilha do Sal, as 23 amostras que foram testadas pelo Laboratório de Virologia de São Vicente acusaram negativo para o novo coronavírus. O Ministério da Saúde informou hoje que oito amostras analisadas ontem deram resultado negativo.

Com estes dados a ilha de São Vicente continua com 6 casos ativos de covid-19, todos importados da ilha do Sal, assim como três recuperados.