Cabo Verde vê número de recuperados da covid-19 chegar aos 274

9/06/2020 00:13 - Modificado em 9/06/2020 00:13

O número de pessoas recuperadas da covid-19 em Cabo Verde subiu para 274, anunciou hoje o Diretor dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Barreto.

A informação foi avançada por Jorge Barreto durante a habitual conferência de imprensa sobre o ponto de situação da covid-19 em Cabo Verde, salientando que apesar de ainda não ter sido atualizado no site oficial, o número de recuperados ascendeu para 274 pessoas.

O Diretor dos Serviços de Prevenção de Doenças do Ministério da Saúde, informou que a cidade da Praia, tem neste momento 214 recuperados, Boa Vista (53), São Vicente (3), Santa Cruz (2), São Domingos (1) e Tarrafal de Santiago (1).

O médico infeccionista avançou ainda que nas últimas 24 horas foram identificados 5 novos casos suspeitos, 2 em Santa Cruz, 2 em Tarrafal de Santiago e um na ilha do Sal.

Em todo o país estão 1519 pessoas a cumprir quarentena, distribuídas pela ilha do Sal com 110, São Vicente (353), Praia (485) e Santa Cruz (375). Não foi especificado o número de pessoas em quarentena noutras ilhas/concelhos do arquipélago.

Cabo Verde tem neste momento 567 casos acumulados de covid-19. Sendo 286 ativos, 274 recuperados, 5 óbitos e dois turistas que foram evacuados para os seus países de origem.