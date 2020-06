São Vicente: Sete testes rápidos positivos apresentam resultado negativo pelo PCR

8/06/2020 23:33 - Modificado em 8/06/2020 23:33

Segundo a Delegacia de Saúde de São Vicente, dos duzentos testes rápidos para à deteção de anticorpos que comprovem a circulação do vírus, aplicados sobretudo as pessoas provenientes das ilhas com casos de covid-19, foram detetados oito casos positivos. Mas os testes de diagnóstico de PCR realizados para confirmar deram negativo para sete casos. Uma amostra de um caso positivo de teste rápido espera pela resposta do teste de PCR.

Elísio Silva, em declarações ao NN, garante que até ao momento foram efetuados na ilha mais de duzentos testes rápidos para à deteção de anticorpos que comprovem a circulação do vírus em pessoas vindas sobretudo da ilha do Sal nos últimos dias.

O mesmo garantiu que os casos positivos referidos, detetados durante os testes rápidos, foram submetidos ao teste PCR de diagnóstico no Laboratório de Virologia da ilha, confirmando-se que não existe infeção pelo novo coronavírus. No entanto, aponta que um caso está à espera de resposta do teste PCR, a fim de se certificar se é positivo ou negativo.

Contudo, apesar de os resultados serem negativos, Elísio Silva, esclarece que essas pessoas estão a cumprir uma quarentena de 14 dias e que depois serão alvos de novos testes PCR, para confirmar se estão negativos ou positivos.

O mesmo refere que os testes rápidos estão sendo diariamente realizados em toda a ilha.

São Vicente contabiliza 9 casos acumulados de covid-19, sendo seis casos ativos e 3 recuperados.