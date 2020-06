Covid-19: Primeira semana de junho registou 132 novos infetados e 68 recuperados

8/06/2020 23:19 - Modificado em 8/06/2020 23:19

Os primeiros oito dias do mês de junho revelaram que, nesse período de tempo, registaram-se 132 novos casos de covid-19, ao passo que o número de recuperados situou-se nos 68, conforme dados recolhidos pelo NN na primeira semana epidemiológica deste mês.

Cabo Verde fechou o mês de maio com 435 casos acumulados de covid-19 e 206 recuperados, mas nesta primeira semana do mês de junho os números subiram para 567 casos acumulados e 274 recuperados no total nacional.

A Cidade da Praia, epicentro da doença em Cabo Verde, concentrou a maior parte dos infetados nesta primeira semana do mês com 107 novos casos, enquanto todos os recuperados foram assinalados nesta mesma região do país.

Ainda em Santiago, a região de Santa Cruz teve 9 novos casos de covid-19, ao passo que Santa Catarina entrou para as estatísticas com um caso.

Os outros casos foram identificados nas ilhas do Sal (8), São Vicente (5) e Boa Vista (1), sendo que estas duas últimas já não tinham casos activos de covid-19 já há algum tempo, já a ilha do Sal juntou-se, no início deste mês, ao lote de ilhas com casos de covid-19.

De realçar que no dia 05 de junho houve o registo de mais casos com 34 infetados, dos quais 29 no Concelho da Praia e sete em Santa Cruz. Por outro lado, o dia seguinte houve a notificação do menor número de casos com 6, sendo São Vicente com 5 e Santa Catarina com 1.