FCF: Obras da primeira fase de remodelação do Estádio Municipal Adérito Sena arrancam esta semana

8/06/2020 23:10 - Modificado em 8/06/2020 23:10

As obras da primeira fase do Contrato Programa para a reabilitação do Estádio Municipal Adérito Sena arrancam esta semana, garantiu hoje o presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol, Mário Semedo.

A informação foi avançada hoje em conferência de imprensa na cidade da Praia, pelo líder federativo, onde aproveitou para anunciar para ainda esta semana o arranque das obras de remodelação deste estádio que na primeira fase está avaliado em 103 mil contos.

De realçar que o Ministério do Desporto, a Câmara Municipal de São Vicente e a Federação Cabo-verdiana de Futebol assinaram, em maio de 2019, um contrato programa que vai permitir a realização de obras de melhoria no Estádio Municipal Adérito Sena, com financiamento dessas três entidades.

Na materialização deste projeto a FCF entra com 60% do montante, o Governo 25% e a Câmara Municipal de São Vicente com os restantes 15%. A remodelação do Adérito Sena está inserida no Programa Infraestruturas Modernas e Seguras.

Nesta primeira fase, o Adérito Sena vai ser alvo de obras nos balneários, cabines de imprensa, iluminação artificial, bancadas, zona vip entre outros. Conforme informação divulgada a primeira fase terá a duração de 9 meses a contar da data do arranque das obras. Atualmente o Adérito Sena pode receber 3.800 espectadores mas, no final das obras de remodelação esse número deverá passar para os oito mil.