Alegado autor da morte do músico Kruvela Jr entrega-se à polícia

8/06/2020 18:46 - Modificado em 8/06/2020 18:46

Segundo a Polícia Nacional, o suspeito, um jovem de 25 anos ao saber da morte do cantor, no sábado, 06, dirigiu-se à Esquadra de São Domingos, na ilha de Santiago, entregou-se às autoridades policiais e confessou o crime, tendo a arma sido apreendida e o jovem detido.

Trata-se de um jovem cabo-verdiano que entregou-se às autoridades depois de, alegadamente, ter matado o amigo, o músico Kruvela Jr, de modo acidental, anunciou hoje a Polícia Nacional (PN).

Em comunicado, a PN refere que o suspeito, um jovem de 25 anos, residente em Eugénio Lima, teria disparado um tiro com uma pistola Makarov 9mm e acertado nas costas da vítima, o cantor de ‘hip hop’ Junior Jorge Vaz Lopes (conhecido como Kruvela Jr), que foi internado no Hospital Agostinho Neto e veio a falecer no sábado.

Ainda segundo a PN, o suspeito, ao saber da morte do cantor, dirigiu-se à Esquadra de São Domingos, na ilha de Santiago, entregou-se às autoridades policiais e confessou o crime, tendo a arma sido apreendida e o jovem detido.

O cantor cabo-verdiano tinha contado a alguns órgãos de comunicação social do país que teria sido baleado durante uma tentativa de assalto na localidade de Lora, concelho de São Domingos, na ilha de Santiago.

Segundo a PN, o próprio artista teria dito que foi baleado nas costas, mas essa versão “não corresponde à verdade dos factos, pois, não se tratou de qualquer assalto”.

Depois de saber da morte do amigo, o suspeito entregou-se às autoridades e vai ser apresentado ao Tribunal de São Domingos em tempo útil para o primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação, concluiu a Polícia Nacional de Cabo Verde.