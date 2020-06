Cidade da Praia: Detido mais um suspeito no âmbito da “Operação Troia”

8/06/2020 18:38 - Modificado em 8/06/2020 18:38

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, no sábado, 06, na cidade da Praia, ilha de Santiago, um homem de 32 anos, por crimes de tráfico de drogas de alto risco, branqueamento de capitais e associação criminosa. Esta é a 16ª detenção feita no âmbito da “Operação Troia”, relacionada com tráfico de droga.

De acordo com uma nota de imprensa emitida pela polícia de investigação, o suspeito foi detido através da Secção Central de Investigação de Tráfico de Estupefacientes, fora de flagrante delito, em colaboração com a Polícia Nacional, na sequência do cumprimento de um mandado do Ministério Público da cidade da Praia.

Residente em Eugénio Lima, Praia, suspeito da prática de vários crimes, foi presente, no mesmo dia, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado a Prisão Preventiva.

Recorda-se que na sequência da “Operação Troia”, desencadeada a 03 de julho de 2019, no bairro de Eugénio Lima, foram apreendidos 11.878 kg de cocaína e seus derivados, ainda 16.137.684 escudos, diversas armas e seis viaturas.

Na altura foram detidas, em flagrante delito, nove pessoas e entre os meses de agosto e outubro de 2019 foram detidas outras seis pessoas, perfazendo, com o detido deste sábado, 06, um total de dezasseis arguidos, com doze deles estão em Prisão Preventiva e quatro sob TIR.