TIR e interdição de saída da ilha para suspeitos de tráfico de droga

8/06/2020 15:49 - Modificado em 8/06/2020 15:49

São dois homens, detidos na sequência do cumprimento de um mandado de busca, no sábado, 06, numa residência na localidade de Hortelã de Cima – Espargos.

Durante a execução do mandado, a PJ comunica que apreendeu uma certa quantidade de cannabis e deteve em flagrante delito, os dois indivíduos do sexo masculino, de 25 e 46 anos, suspeitos da prática de um crime de tráfico de droga.

Os detidos foram presentes, no sábado, 07, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoais, tendo-lhes sido decretado Termo de Identidade e Residência (TIR), Apresentação Periódica e Interdição de Saída da ilha do Sal.