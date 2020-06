Morte de Giovani Rodrigues: Polícia Judiciária de Portugal detém mais três suspeitos

8/06/2020 12:47 - Modificado em 8/06/2020 12:47

A Polícia Judiciária (PJ) portuguesa deteve três homens suspeitos de estarem envolvidos na morte do jovem Luís Giovani Rodrigues e que causou indignação como o processo foi conduzido.

Os recentes detidos, com idades entre os 24 e os 32 anos, serão “presentes às autoridades judiciárias competentes para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação tidas por adequadas” esclarece em comunicado a PJ de Portugal.

Segundo comunicado da polícia de investigação, “após diligências de investigação que se vêm realizando desde o conhecimento da morte, no dia 31 de Dezembro de 2019, do jovem estudante Luís Giovani Rodrigues, procedeu-se à detenção de mais três homens suspeitos de estarem envolvidos nos acontecimentos que determinaram a morte daquele”.

De recordar que o estudante Luís Giovani Rodrigues, de 21 anos, morreu no último dia de 2019, na sequência de uma violenta agressão à saída de uma discoteca em Bragança, na noite de 20 de Dezembro..

No passado dia 16 de Janeiro, a PJ tinha já detido cinco homens, com idades entre os 22 e os 35 anos, suspeitos do homicídio qualificado do jovem cabo-verdiano. À data, a investigação das autoridades concluiu que os suspeitos da morte de Giovani não terão agido por ódio racial, mas na sequência de um desentendimento no interior de uma discoteca.