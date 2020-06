Ilha do Sal é neste momento um foco de disseminação de casos de covid-19

8/06/2020 01:52 - Modificado em 8/06/2020 01:52

Depois da notificação, no domingo, por parte do Ministério da Saúde, de um caso de covid-19 na Boa Vista, oriundo da ilha do Sal, a ilha mais turística de Cabo Verde e que até recentemente não tinha nenhum caso do novo coronavírus, tem neste momento 8 casos ativos de covid-19 e foram detetados noutras três ilhas (S. Vicente, Santiago e Boa Vista) oito casos oriundos da ilha, tornando-se num ponto de disseminação do novo coronavírus.

A ilha da Boa Vista que há cerca de 40 dias não registava casos de covid-19, onde é preciso recuar até 27 de abril para se encontrar o último caso diagnosticado, com o caso positivo de covid-19 hoje anunciado pelo MSSS, juntou-se à ilha de São Vicente e à cidade da Praia que registam casos importados do Sal.

Boa Vista e São Vicente até então constavam na lista de ilhas sem casos ativos de covid-19, mas o cenário mudou de figura com o aparecimento do primeiro caso importado, em São Vicente, da ilha do Sal, tratando-se de uma grávida que acusou positivo no dia 31 de maio e que está em isolamento no Hospital Baptista de Sousa.

A cidade da Praia que é neste momento o epicentro da transmissão da doença em Cabo Verde, também não ficou para trás e no passado dia 02 de junho registou um caso importado do Sal, num dia que a ilha turística registou mais quatro casos, perfazendo 8 no total.

Já no sábado São Vicente voltou a ter cinco novos casos de covid-19, todos importados da ilha do Sal, chegando assim o número de casos a seis.

Hoje, foi a vez da Boa Vista regressar novamente à lista de ilhas com casos ativos de covid-19, após ser diagnosticado um caso positivo a um regressado da ilha do Sal.

São assim, até ao momento, 8 casos importados da ilha do Sal já identificadas nas ilhas de São Vicente (6), Boa Vista (1) e na cidade da Praia (1).

A verdade é que o número de casos importados de covid-19 da ilha do Sal poderá não ficar por aqui, visto que existe o registo de centenas de pessoas que deixaram a ilha nos últimos dias e que estão espalhadas por outras ilhas do arquipélago.