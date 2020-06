São Vicente: Testes para passageiros que vieram do Sal e Boa Vista há três ou quatro semanas para maior controle

8/06/2020 02:02 - Modificado em 8/06/2020 02:02

Os últimos cinco casos positivos de covid-19 confirmados em São Vicente, todos importados da ilha do Sal, fazem parte de um grupo de passageiros que chegou no navio Inter-ilhas e ficaram logo de quarentena, segundo o Delegado de Saúde de São Vicente.

No entanto, com estes casos, a delegacia apela às pessoas anteriormente tenham vindo da ilha do Sal e de outras ilhas com casos confirmados de Covid-19 e que ainda estão em São Vicente ou que viajaram para outras ilhas, que dirijam as delegacias de saúde e que façam os testes rápidos, pois com eles é possível ter um resultado em menos.

O objetivo é conseguir um resultado rápido para a confirmação dos casos, e que segundo Elísio Silva, o Laboratório de Virologia na ilha de São Vicente, com capacidade diária de realização de 100 testes, poderá confirmar ou não os resultados.

A diferença entre os dois exames é que o de laboratório é feito com a coleta de secreção nasal e bucal tem uma especificidade maior e o resultado demora mais a sair. Já o teste rápido é feito por meio de coleta de sangue e o resultado sai mais rápido.

Com os testes rápidos, a Delegacia de Saúde de São Vicente espera agilizar a identificação de possíveis novos casos de Covid-19, o que vai facilitar o maior controle da doença na ilha.

No entanto, sabe-se que os testes rápidos estão sendo utilizados para diagnóstico de pacientes com sintomas da doença, ou que vieram das ilhas com casos confirmados, assim como em profissionais da saúde. Os testes serão utilizados em funcionários da saúde e casos com sintomas que sejam notificados.

Através da sua página, a delegacia pede às pessoas para “colaborarem e seguirem as orientações”, devendo, “em caso de dúvidas”, ligar aos serviços de saúde ou usar Linha Verde (800 11 12) para solicitar esclarecimentos.