Assalto à CECV: MP solicita teste para saber se existem resíduos de pólvora nas mãos do suspeito

8/06/2020 00:49 - Modificado em 8/06/2020 00:49

Imagem ilustrativa

O NN sabe que o Ministério Público e a Polícia Judiciária continuam à procura de mais provas para sustentar que foi o suspeito Aristides Gaspar quem assaltou à mão armada a agência da CECV, no Mindelo, no dia 27 de Maio. Neste sentido, visto que foram disparados dois tiros durante o assalto, foi mandado fazer um teste para saber se existem resíduos de pólvora nas mãos do suspeito. Este teste é conhecido por Exame Residuográfico de Disparo de Armas de Fogo e permite a determinação da autoria do tiro, visto que ao ser efetuado um disparo, os resíduos projetados para fora da arma saem pela boca do cano, juntamente com o projétil, pela parte anterior da câmaras, entre o tambor e o cano, e pela parte posterior das câmaras, entre a região posterior do tambor e a culatra, nos revólveres e podem atingir as mãos do atirador, em especial a região dorsal os dedos polegar e indicador, e a palma da mão. Nestas regiões é que devem ser pesquisados e revelados os possíveis resíduos de um tiro.

Mas a questão que se coloca é porque só na sexta -feira, dia 5 de Maio, cerca de dez dias após os disparos é que se vai proceder ao exame. Isto, devido ao tempo, que de acordo com os especialistas, os resíduos permanecem nas mãos. “ Esses resíduos de tiro, quando presente nas mãos, apresentam um tempo de vida curto. Dessa forma, a coleta precisa ser feita o mais rápido possível para não comprometer o andamento das investigações.” Defendem que “as coletas dos resíduos em pessoas vivas devem ser realizadas no máximo em até 6h após o disparo, ou até 12h, quando o suspeito permaneceu sob vigilância permanente”.

NN sabe que até agora, nem a mota nem a arma usadas no assalto foram encontradas. Muito menos o dinheiro roubado. Poderá o Exame Residuográfico de Disparo de Armas de Fogo colocar o suspeito na cena do crime?