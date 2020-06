Delegacia de Saúde de São Vicente pede às pessoas que entraram na ilha provenientes do Sal para contactar autoridades sanitárias

7/06/2020 23:37 - Modificado em 8/06/2020 01:05

A Delegacia de Saúde de São Vicente pede a quem tenha entrado na ilha a partir do dia 20 de maio, proveniente de ilhas com casos confirmados de covid-19, para entrarem em contacto com a mesma, para o devido acompanhamento, a fim de se evitar uma possível propagação do vírus.

Este alerta vem na sequência da realização de testes rápidos por parte da Delegacia de Saúde, a pessoas que vieram das ilhas com casos confirmados, como é o caso da ilha do Sal, que já regista 8 casos locais confirmados de covid-19, e mais oito casos que foram detetados já fora da ilha, dos quais seis em São Vicente, um na cidade da Praia e um na Boa Vista.

O contacto deve ser feito através do número 987 59 68, disponibilizado pela Delegacia de Saúde de S. Vicente e nunca de forma presencial em qualquer unidade de saúde.

Para além da realização de testes rápidos, estas pessoas devem ser cadastradas e acompanhadas, como medida de prevenção e contenção do coronavírus na ilha e no país.

Esta medida vem na sequência do diagnóstico dos seis casos positivos de coronavírus na ilha de São Vicente, ambos importados da ilha do Sal, sendo o primeiro diagnosticado no passado dia 31 de maio, e os outros cinco casos identificados este sábado, 06 de junho.