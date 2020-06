Morte de George Floyd leva Twitter a bater recorde de descarregamentos

7/06/2020 21:52 - Modificado em 7/06/2020 21:53

O desejo de seguir a evolução dos protestos fez da rede social uma plataforma de eleição dos internautas.

De acordo com os números reunidos pelas plataformas de analítica Apptopia e Sensor Tower, o Twitter teve a sua melhor semana de sempre no que diz respeito a descarregamentos da aplicação da rede social.

As duas empresas parecem chegar ao consenso de que a semana de protestos resultantes da morte de George Floyd foi o que levou ao elevado número de downloads. Com milhares de pessoas a partilhar fotografias e vídeos dos protestos, motins e pilhagens, é natural que mais pessoas quisessem estar a par dos acontecimentos.

“A utilização do Twitter está a crescer devido ao imediato no âmbito da partilha de notícias que a plataforma oferece. Isto teve especial procura durante os protestos do George Floyd nos EUA, à medida que os manifestantes usavam o Twitter para partilhar imagens e vídeos em direto dos protestos, dos incêndios e das pilhagens, momentos de violência policial e muito mais. Entretanto, quem não era manifestante fez o download da app para ver o decorrer dos acontecimento diretamente e ter notícias de última hora sem filtros”, pode ler-se nas conclusões do TechCrunch.

