Boa Vista volta a registar um novo caso positivo de Covid-19

7/06/2020 14:06 - Modificado em 7/06/2020 14:06

A ilha da Boa Vista que já não tinha casos ativos de covid-19 voltou, duas semanas depois, a registar um novo caso positivo. Segundo um comunicado do Ministério da Saúde e da Segurança Social (MSSS) trata-se de um caso importado da ilha do Sal. A cidade da Praia voltou, hoje, a ter 11 casos novos de covid-19.

Conforme o MSSS em comunicado, os 12 casos notificados hoje e que foram detetados na Boa Vista (1) e Cidade da Praia (11), saíram do resultado de 133 amostras analisadas no Laboratório de Virologia.

Com estes dados, a ilha da Boa Vista que teve o seu ponto alto no dia 15 de abril, quando a ilha registou 45 casos positivos no Hotel Riu Karamboa, onde já tinham sido detetados outros casos de infeção, inclusive o primeiro no país, a 19 de março, a um turista inglês que veio a falecer, entra novamente na lista das ilhas com casos ativos da doença.

A ilha da Boa Vista passa a ter 57 acumulados de covid-19, das quais um óbito a lamentar, dois repatriados e 53 recuperados e 1 caso ativo.

O MSSS no seu comunicado ainda informa que da cidade da Praia houve o registo de 94 testes negativos, sendo 29 de controlo de doentes em seguimento. Também testaram negativo duas amostras de Tarrafal de Santiago, São Vicente (15) e Boa Vista (1).

Neste momento o Ministério da Saúde e da Segurança Social diz que estão pendentes cinco amostras.

Cabo Verde contabiliza agora 554 casos acumulados de covid-19, sendo 307 ativos, 240 recuperados, dois repatriados e cinco óbitos a lamentar.