Quinze amostras de São Vicente testaram negativo para covid-19

7/06/2020 13:58 - Modificado em 7/06/2020 13:58

De acordo com o Ministério da Saúde, quinze amostras de São Vicente que estavam para análise no Laboratório de Virologia, testaram negativo para o novo coronavírus, responsável pela covid-19. São Vicente continua assim com 6 casos ativos da doença, todos importados da ilha do Sal.

A informação avançada hoje pelo Ministério da Saúde em comunicado, dá conta que estas 15 amostras de São Vicente constam de um leque de 133 amostras analisadas a nível nacional, referentes ao dia 06 de Junho, em que 11 da cidade da Praia e 1 da Boa Vista testaram positivo para o novo coronavírus.

Com estes dados São Vicente, que teve ontem mais cinco casos importados da ilha do Sal, não registou mais casos ativos nas últimas 24 horas. A ilha continua assim com os seis casos ativos de covid-19, todos importados da ilha do Sal. Neste momento a ilha tem 9 casos acumulados de covid-19, sendo que os primeiros três casos diagnosticados, todos da mesma família, constam da lista de recuperados.

Cabo Verde contabiliza neste momento 554 casos acumulados de covid-19, 240 recuperados, 2 repatriados e 5 óbitos a lamentar.