São Vicente regista cinco novos casos de covid-19 importados do Sal

6/06/2020 14:16 - Modificado em 6/06/2020 14:16

A ilha de São Vicente registou hoje mais cinco casos positivos de covid-19, todos importados da ilha do Sal, perfazendo seis casos ativos de infeção pelo novo coronavírus.

A informação é avançada pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social, que regista que esses cinco novos casos importados da ilha do Sal saíram da análise de 200 amostras. Destas ,193 foram diagnosticadas no laboratório de virologia da Praia e sete foram testadas no laboratório de virologia de São Vicente.

Também foi registado um caso em Santa Catarina de Santiago, entre oito amostras analisadas pelo laboratório de virologia da Praia.

Cabo Verde contabiliza assim 542 casos acumulados de covid-19, 240 recuperados e cinco óbitos a lamentar.