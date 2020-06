Câmara Municipal do Porto oferece ventilador e máscaras cirúrgicas à ilha de São Vicente

5/06/2020 20:02 - Modificado em 5/06/2020 20:03

Um ventilador e milhares de máscaras cirúrgicas oferecidas pela Câmara Municipal do Porto à ilha de São Vicente, à qual está geminada desde 1993, já estão a caminho de Cabo Verde, garante o executivo camarário portuense.

Conforme anuncia a edilidade portuense, a cedência gratuita destes materiais foi aprovada por unanimidade na última reunião privada do executivo, realizada no final do mês de maio, onde Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, esclareceu na altura que o pedido foi feito pelo presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves.

Este equipamento médico e as milhares de máscaras cirúrgicas, de acordo com a CMP, já estão a caminho de Cabo Verde, para dar um “melhor combate” à Covid-19 na ilha, mais vulnerável às oscilações dos preços dos equipamentos médicos, que têm sido inflacionados para valores, não raras vezes, impeditivos para as compras públicas.

O valor do ventilador de alto rendimento ultrapassa os 5.800 euros e as máscaras cirúrgicas tiveram um custo unitário de 0,55 euros, adianta a mesma fonte.