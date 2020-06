Laboratório de Virologia de São Vicente foi inaugurado hoje

O Laboratório de Virologia de São Vicente, com capacidade diária de realização de 100 testes PCR, que funciona no Instituto do Mar (IMar) em espaço contíguo ao Laboratório de Produtos de Pesca, entrou em funcionamento nesta sexta-feira, 05, com a análise de 7 testes de despiste da covid-19.

Esta informação foi avançada hoje pelo Delegado de Saúde, Elísio Silva, ao Notícias do Norte, assegurando que depois da montagem do laboratório que irá servir toda a região norte do país, foram analisadas, no decorrer do dia de hoje, 7 amostras, das quais um segundo teste da criança da mãe com covid-19, que está em isolamento no Hospital Baptista de Sousa e que testou negativo no primeiro exame realizado.

Também foram alvos de testes, os dois técnicos que vieram da cidade da Praia, e que vão assegurar o serviço até que seja constituída uma equipa local, bem como um profissional da Delegacia de Saúde de São Vicente.

Para além destes, conforme a mesma fonte, foram analisadas amostras de três pessoas em investigação pela Delegacia de Saúde da ilha.

Os resultados, de acordo com Elísio Silva, vão ser conhecidos ainda hoje, mas, a divulgação dos mesmos só será feita este sábado, 06, pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social, no seu habitual comunicado de imprensa de atualização dos dados da covid-19 no país.

“Esta será uma mais valia certamente para São Vicente e para toda a região norte do país, porque irá servir todas as ilhas como São Nicolau, Santo Antão, Sal e Boa Vista, no diagnóstico de amostras” afirma.

São Vicente regista neste momento um caso activo de covid-19, importado da ilha do Sal. Em termos de pessoas em quarentena, a ilha tem neste momento 315 em isolamento, das quais pessoas que chegaram à ilha nos últimos dias provenientes sobretudo da ilha do Sal, mas também contactos do caso importado do Sal.