Santo Antão: Delegacia de Saúde de Ribeira Grande vai aplicar cerca de 100 testes rápidos a pessoas provenientes da ilha do Sal

5/06/2020 15:22 - Modificado em 5/06/2020 15:22

Tendo em conta o contexto epidemiológico da covid-19, sobretudo com o aparecimento de casos confirmados na ilha do Sal, a Delegacia de Saúde de Ribeira Grande de Santo Antão, vai aplicar este sábado, 06, cerca de 100 testes rápidos a pessoas regressadas da ilha do Sal, que tem neste momento 8 casos de covid-19.

A medida, segundo a Delegacia de Saúde, visa conter a propagação do vírus, e por isso apela à colaboração de todas as pessoas que regressaram da ilha do Sal que ainda não estão registadas na instituição para o fazerem, por forma a haver um maior controlo.

Nesta primeira fase, que arranca este sábado, os testes rápidos vão ser feitos no Hospital Regional João Morais com início às 09 horas, a estas pessoas que regressaram recentemente a Santo Antão provenientes da ilha do Sal.

Neste momento também estão a ser alvos de testes as pessoas que chegam à urgência do Hospital com sintomas respiratórios, mas até ao momento ainda não houve nenhum caso positivo registado.

Posteriormente será a vez dos grupos de risco, como aqueles que continuaram a trabalhar durante o estado de emergência, como polícias, profissionais de saúde e da comunicação social.