Quatro amostras do Hospital Baptista de Sousa testaram negativo para covid-19

5/06/2020 14:47 - Modificado em 5/06/2020 14:47

De acordo com o Ministério da Saúde, quatro amostras do Hospital Baptista de Sousa de São Vicente que estavam para análise no Laboratório de Virologia na cidade da Praia, referentes ao dia 04 de junho, testaram negativo para o novo coronavírus, responsável pela covid-19. São Vicente continua assim com um caso ativo da doença.

A informação avançada hoje pelo Ministério da Saúde, em comunicado, dá conta que estas quatro amostras de São Vicente constam de um leque de 152 analisadas a nível nacional, em que 29 da cidade da Praia, 4 da ilha do Sal e 1 de Santa Cruz testaram positivo para o novo coronavírus.

Com estes dados São Vicente mantém um único caso ativo de covid-19, tratando-se da paciente grávida que foi evacuada da ilha do Sal no passado dia 27 de maio e que a 31 do mesmo mês testou positivo para o novo coronavírus e que por isso está em isolamento no Hospital Baptista de Sousa.