Ilha do Sal volta a ter mais 4 casos positivos de covid-19 de um total nacional de 34 novos casos confirmados

5/06/2020 14:39 - Modificado em 5/06/2020 14:39

Nas últimas 24 horas o país registou mais 34 casos confirmados de covid-19, sendo que a ilha do Sal, após 72 horas, voltou a registar mais quatro casos confirmados. Foram identificados ainda 29 casos na cidade da Praia e um em Santa Cruz, anunciou o Ministério da Saúde e Segurança Social.

Conforme o MSSS foram analisadas no decorrer do dia de ontem no laboratório de virologia, 152 amostras, das quais 91 acusaram negativo no concelho da Praia (1 de um doente em seguimento), 2 da Boa Vista, um de Santa Cruz 6 do Tarrafal de Santiago, 4 de São Vicente e 3 do Sal.

Com estes novos 34 casos, Cabo Verde eleva o acumulado nacional para 536, distribuídos pelas ilhas de Santiago (467), Boa Vista (56), São Vicente (04) e Sal (08).

Do total de casos registados, contabilizam-se cinco óbitos, dois doentes foram transferidos, 239 recuperados e o país tem neste momento 290 doentes internados em isolamento institucional.