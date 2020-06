Cremilda Medina em concerto Live Stream de Portugal para o mundo

5/06/2020 01:20 - Modificado em 5/06/2020 01:20

Atendendo a vários pedidos dos fãs, a cantora mindelense Cremilda Medina, que desde inícios do mês de março se encontra em Portugal, para onde viajou por motivos profissionais, oferece um concerto online através das redes sociais esta sexta-feira, 05 Junho.

Cremilda Medina vai estar em palco ao lado do músico/pianista Humberto Ramos pelas 21h30m (Portugal), 19h30 (Cabo Verde), onde vão juntar-se no Auditório Municipal de Cinfães para um concerto intimista que será transmitido através do facebook oficial da cantora www.facebook.com/cremildamedinacv.

Será um concerto exclusivamente para transmissão Live Stream sem qualquer público presente no Auditório.

Com isso Cremilda Medina pretende encurtar um pouco a distância que tem sentido devido á pandemia Covid-19 e com isso fazer a morna entrar dentro de casa de cada um.

Cremilda que é conhecida como uma das vozes da atualidade na Morna, em Cabo Verde e um pouco por todo o mundo, resolveu desta forma acarinhar o pedido dos seus fãs e seguidores e com isso encurtar as saudades que ela mesma sente dos palcos.

Um concerto oferecido pela cantora, para ver, ouvir e viajar pelo estilo musical que mais caracteriza Cremilda Medina, a sua estrela guia, a Morna, hoje Património Cultural Imaterial da Humanidade.