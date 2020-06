Número de casos ativos de covid-19 volta a superar número de recuperados

5/06/2020 00:50 - Modificado em 5/06/2020 00:50

Depois de na terça-feira, 02, o nosso país ter registado pela primeira vez um maior número de recuperados em relação ao de doentes ativos, hoje os números voltaram a inverter, com Cabo Verde a contabilizar agora, 256 casos ativos e 240 recuperados.

Na terça-feira, 02 de junho, os dados divulgados indicavam 222 casos ativos e 237 recuperados, mas hoje, mesmo com mais dois doentes recuperados, os dados voltaram a sofrer novas alterações com os 25 casos de covid-19 identificados na ilha de Santiago, sendo a cidade da Praia com 18 e Santa Cruz 7.

Cabo Verde tem neste momento 256 casos ativos de covid-19, das quais 240 na cidade da Praia, Tarrafal de Santiago (1), Santa Cruz (10), Sal (4) e São Vicente (1). Já em termos de doentes recuperados até hoje são de 240, sendo a cidade da Praia (182), Boa Vista (53), São Vicente (3), Santa Cruz (1) e Tarrafal de Santiago (1).

Em relação a pessoas em quarentena, Cabo Verde tem até ao momento 1.336, com a cidade da Praia a acolher 444, Santa Cruz (378), São Vicente (315), Tarrafal de Santiago (13), Sal (75), Maio (23), Órgãos (3), São Nicolau (68), Santa Catarina (14), São Miguel (2) e Boa Vista (2).