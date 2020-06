São Vicente continua a resistir ao vírus: Cerca de 200 testes rápidos testaram negativo

4/06/2020 23:56 - Modificado em 4/06/2020 23:56

O Delegado de Saúde de São Vicente, Elísio Silva, assegura que na quarta-feira, foram aplicados cerca de 200 testes rápidos, cujos resultados foram negativos, pelo que esperam agora o resultado dos testes de PCR para confirmar a situação dessas pessoas em relação à covid-19.

Elísio Silva avança que estes testes rápidos foram aplicados a aproximadamente 200 pessoas provenientes da ilha do Sal e de São Nicolau, que estão em quarentena obrigatória em dois hotéis da cidade do Mindelo e também no Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol.

O mesmo realça que nos próximos dias a Delegacia de Saúde continuará com o trabalho de aplicação de testes rápidos de despiste de covid-19, nas pessoas com proveniência da ilha do Sal.

Para já, conforme adianta o Delegado de Saúde, os mesmos estão a aguardar pelo resultado dos testes de PCR, para se saber se estão ou não infetadas com o novo coronavírus. Em caso de negatividade para os exames os mesmos vão cumprir a quarentena domiciliária.

De realçar que São Vicente tem neste momento cerca de 200 pessoas em quarentena obrigatória que estão em dois hotéis do centro da cidade do Mindelo e no Centro de Estágio da FCF. São profissionais de saúde que estiveram em contacto com a grávida evacuada da ilha do Sal e também passageiros e tripulação do navio Inter-ilhas que chegou ao Porto Grande no dia 31 de Maio, proveniente de São Nicolau, tendo como ponto de partida a ilha do Sal.

Outra informação avançada por Elísio Silva é que o laboratório de virologia na ilha de São Vicente, com capacidade diária de realização de 100 testes, ficará nas instalações do laboratório dos produtos de pesca do INDP e poderá entrar em funcionamento nesta sexta-feira, 05.

O laboratório irá servir a região norte do país pelo que, além de S. Vicente, receberá amostras de São Nicolau, Santo Antão, Sal e Boa Vista.

“Em princípio se tudo correr bem, a partir desta sexta-feira poderemos iniciar a realização de testes de PCR em São Vicente” revela.

Para já dois técnicos que vieram da cidade da Praia vão assegurar o serviço até que seja constituída uma equipa local, cujos técnicos já estão a receber formação na cidade da Praia.