Dois casos de covid-19 diagnosticados hoje na cidade da Praia são importados do Brasil

4/06/2020 23:43 - Modificado em 4/06/2020 23:43

Foto: Lusa

Dos 18 casos positivos confirmados hoje pelo Ministério da Saúde na cidade da Praia, dois foram importados do Brasil. Os dados foram avançados esta tarde pelo diretor nacional de Saúde, na habitual conferência de imprensa sobre o ponto da situação epidemiológica no país.

Artur Correia, no entanto, não entrou em mais detalhes sobre quem são estes dois infetados pelo novo coronavírus que regressaram ao país no passado dia 25 de maio, quando a Igreja de Jesus dos Santos dos Últimos Dias, usualmente conhecida com Mórmons, realizou um voo charter Campinas (Estado de São Paulo) – Praia para o repatriamento de missionários e estudantes cabo-verdianos.

“Sentiram sintomas, portanto foram examinados pelos médicos e foram feitos testes PCR que deram resultados positivos” salientou o diretor nacional de Saúde, vincando que após o aparecimento destes casos foi feito o rastreamento das pessoas que vieram nesse voo e serão posteriormente alvos de testes de PCR para saber se existem ou não mais casos de infetados com o novo coronavírus.

De realçar que o voo trouxe 51 jovens missionários de Cabo Verde que estavam em missão no Brasil e igualmente transportou 31 estudantes cabo-verdianos que já tinham concluído os estudos nesse país da América Latina.

Na conferência de imprensa onde também participou a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), Maria da Luz Lima informou que Cabo Verde vai realizar um estudo de seroprevalência do novo coronavírus onde pretendem testar cerca de seis mil pessoas das faixas etárias dos 10 aos 80 anos, em todos os concelhos do país.

“É um projeto muito abrangente, esperamos que, pelo menos, a 20 de junho a equipa já possa estar no terreno e também os testes”. Para a presidente do INSP “Queremos saber se houve circulação do vírus no país, mesmo nas ilhas que ainda não têm identificado casos de covid-19. É muito importante saber se houve circulação do vírus” através do teste rápido de pesquisa de anticorpos.

Para esta quinta-feira, 04, o DNS apontou que os serviços de investigação epidemiológica do Ministério da Saúde detetaram 8 novos casos suspeitos sendo, 4 no Concelho de Tarrafal de Santiago, cidade da Praia (1), Sal (1), Boa Vista (1) e Órgãos (1).