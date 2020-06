Mário Semedo acredita que época desportiva possa ser terminada dentro das quatro linhas

4/06/2020 17:15 - Modificado em 4/06/2020 17:16

O presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), Mário Semedo, garantiu hoje que cabe às associações regionais decidir o desfecho dos campeonatos regionais e que a FCF quer organizar ainda o Campeonato Nacional.

Em concertação do Governo, para combater a propagação da covid-19 no país, as provas regionais de futebol foram suspensas no passado dia 19 de março, o que fez com que há cerca de 3 meses as provas regionais que caminhavam para o seu término estão paradas.

Mesmo assim, o presidente da FCF, Mário Semedo, que falava à Rádio Pública, admitiu a possibilidade de uma prorrogação da época futebolística, garantindo que caberá às associações regionais decidir, a partir de agosto, sobre o desfecho dos respetivos campeonatos.

“Se houver entendimentos, se houver desfechos dos campeonatos regionais, a federação avança com um Campeonato Nacional” assegurou o presidente da FCF, vincando que a entidade tem todo o interesse em terminar todas as provas, mas em moldes diferentes. “Estão em cima da mesa algumas propostas, mas que terão que ser socializadas e discutidas com as associações regionais” explicou.

De realçar que até ao momento da suspensão das provas regionais, somente as regiões desportivas de Santo Antão Norte (Santo Crucifixo) e a Boa Vista (Sporting) já tinha os seus campeões definidos.

Sobre a segunda divisão, Mário Semedo, diz que para a FCF tem “toda a importância e não devem ficar de lado”.