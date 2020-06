Covid-19: Cabo Verde ultrapassa os 500 infetados com mais 25 casos identificados hoje em Santiago

4/06/2020 16:45 - Modificado em 4/06/2020 16:45

Com os 25 casos identificados hoje na ilha de Santiago, sendo 18 no concelho da Praia e 7 em Santa Cruz, o número de infetados com covid-19 no país chegou aos 502, num dia marcado por duas recuperações na cidade da Praia.

As informações são avançadas pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social em comunicado, dando conta que estes 25 casos saíram da análise de 122 amostras, todas da ilha de Santiago, onde a cidade da Praia voltou a ter 18 infetados e o concelho de Santa Cruz mais 7 novos casos, perfazendo 25 casos no total registados na ilha esta quinta-feira.

Da cidade da Praia foram analisadas 74 amostras, sendo que 56 amostras testaram negativo para o novo coronavírus, inclusive 2 amostras de controlo de doentes em seguimento e que tiveram alta hospitalar.

Já o concelho de Santa Cruz, em 31 amostras analisadas no Laboratório de Virologia, 24 tiveram resultado negativo, assim como o concelho de Tarrafal de Santiago com cinco amostras testadas com resultado negativo e São Lourenço dos Órgãos com um teste negativo.

Neste momento uma amostra está com resultado pendente. A mesma fonte adianta que foram realizados quatro exames de controlo de doentes em seguimento nos concelhos da Praia e do Tarrafal de Santiago cujos resultados se mantiveram positivos e que continuam em isolamento.

Com a confirmação e atualização dos dados, o país contabiliza neste momento 502 casos acumulados de covid-19, 240 recuperados e 5 óbitos a lamentar.