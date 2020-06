Ilha do Sal sem registo de novos casos positivos de Covid-19

4/06/2020 13:54 - Modificado em 4/06/2020 13:54

Conforme o comunicado de imprensa do Ministério da Saúde e da Segurança Social, não há registo de novos casos de covid-19 na ilha do Sal nas últimas 48 horas.

O início da semana ficou marcado pela entrada da ilha do Sal no mapa de ilhas com casos com covid-19, sendo que o primeiro caso registado foi de uma grávida evacuada do Sal para São Vicente, e que no último domingo testou positivo para o novo coronavírus.

Porém, o número viria a aumentar na segunda-feira, 01 de junho, quando o Ministério da Saúde anunciou outro caso positivo de covid-19 na ilha do Sal, desta feita um caso local, registado no Hospital Ramiro Figueira.

Já na terça-feira, 2, a ilha do Sal registou o maior número de infetados num só dia, após a notificação de mais 4 casos positivos, sendo três registados na ilha, enquanto o quarto caso foi diagnosticado na cidade da Praia a um paciente evacuado do Sal.

Neste momento em termos de casos positivos de covid-19, a ilha conta apenas com os quatro casos locais que foram diagnosticados na ilha, sendo que o caso de São Vicente e da Praia, os pacientes contam nas estatísticas das ilhas onde foram diagnosticados com a doença, isto segundo explicações do MSSS.

Estes casos na ilha do Sal suscitaram preocupações dos cidadãos e das autoridades já que a ilha mais turística de Cabo Verde não tinha registado até ao momento casos do novo coronavírus.

Para estancar a propagação da covid-19 no Sal, a ilha já foi reforçada com mais profissionais de saúde e materiais de diagnóstico, como avançou à imprensa o diretor nacional da Saúde, Artur Correia.