Equipa do Ministério da Saúde já está em São Vicente para montagem do laboratório de testes PCR

3/06/2020 23:40 - Modificado em 3/06/2020 23:40

O equipamento para efetivação dos testes de PCR assim como a equipa do Ministério da Saúde, do Laboratório de Virologia, já estão em São Vicente para a instalação do aparelho para a realização de testes na ilha, que segundo o DNS irá servir toda a região norte do país.

Na sequência do que há muito vem sendo dito pelos responsáveis da saúde, o diretor nacional da Saúde, Artur Correia, afirmou que hoje se deslocou a São Vicente uma equipa do Ministério da Saúde para apoiar na instalação do aparelho que irá servir de “autonomia” à ilha e também para apoiar toda a região norte na capacidade de resposta aos testes de PCR.

“Foi o equipamento de PCR e foram recursos humanos para dar formação ao pessoal local para que São Vicente passe a ter, esperemos ainda esta semana, capacidade e autonomia para também dar responder aos testes de PCR” vincou Artur Correia.

O laboratório de virologia a ser instalado em São Vicente vai ter capacidade para a realização de 100 testes diários de PCR.

Para hoje o Ministério da Saúde anunciou 6 novos casos suspeitos, dos quais 4 em Tarrafal de Santiago, Cidade da Praia (1) e Sal (1).

Neste momento Cabo Verde tem em isolamento 232 pessoas, sendo a cidade da Praia (223), Sal (4), Santa Cruz (3), Tarrafal de Santiago (1) e São Vicente (1).

Em termos de recuperados o número subiu para os 238, das quais 180 da cidade da Praia, Santa Cruz (1), Tarrafal de Santiago (1), Boa Vista (53) e São Vicente (3).

O país contabiliza neste momento 477 casos acumulados de covid-19, 238 recuperados e cinco óbitos a lamentar.