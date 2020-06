Bebé de mãe com Covid-19 testa negativo no primeiro teste

3/06/2020 23:26 - Modificado em 3/06/2020 23:27

O diretor nacional de Saúde, Artur Correia, afirmou hoje que a mãe infetada com covid-19 e o filho recém-nascido, que estão internados no Hospital Baptista de Sousa, estão bem de saúde e que o primeiro teste feito ao bebé deu negativo para o novo coronavírus.

O DNS assegurou que após ser realizado este primeiro teste que deu resultado negativo, vai ser feito um segundo que irá determinar se o bebé está ou não infetado com o novo coronavírus, responsável pela covid-19, vincando, no entanto, que está bem de saúde assim como a mãe.

De salientar que a grávida foi transferida do Sal para São Vicente com complicações na fase final da gravidez, devido a um quadro de tensão arterial alta. Já no Hospital Batista de Sousa apresentou sintomas compatíveis com covid-19, tendo testado posteriormente positivo para a doença. No dia 31 de maio foi submetida a uma cesariana e deu à luz um bebé do sexo masculino.