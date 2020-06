Assalto à CECV: PJ acredita que tem provas que o suspeito detido é o assaltante – c/vídeo

3/06/2020 14:54 - Modificado em 3/06/2020 14:54

A PJ deteve está manhã, conforme o NN avançou em primeira mão, o homem suspeito de ter praticado o assalto a Agência da CECV , em Fonte Cónego, Mindelo. Confirmamos que o individuo chama-se Aristides Gaspar e foi detido dentro do seu carro por cerca de 10 agentes da PJ, nas imediações da Praça Nova( ver vídeo do momento da detenção ). No seguimento das investigações ao assalto, a PJ reuniu indícios que convenceram o Ministério Publico a emitir um mandado de captura.

Com base nesses indícios a polícia científica acredita que consegui reunir as provas que podem convencer o juiz de que o suspeito praticou o assalto. No terreno a PJ procedeu a buscas nas residências do suspeito, na tentativa de encontrar a mota e/ou a arma utilizada no assalto, elementos que poderiam colocar o suspeito na cena do crime.

Um advogado da área criminal disse ao NN que “a detenção fora do flagrante delito exige que a PJ tenha provas irrefutáveis que liguem o suspeito ao assalto. Não basta acreditar ou saber que foi o suspeito. O juiz quer provas”. Nas instalações da PJ prossegue o interrogatório ao suspeito que deve ser apresentado ao tribunal no espaço de 48 horas.

Em actualização