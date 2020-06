Homem baleado dentro de carro está estável e fora de perigo

Sandro Mendes, cerca de 40 anos, funcionário da firma Corine, filial da Correia & Correia na cidade da Praia, foi baleado ontem, por volta das 20H 30, dentro da sua viatura na estrada da Baía das Gatas-Mindelo. A vítima está fora de perigo e a sua situação clínica é considerada estável, isto de acordo com declaração do diretor clínico do Hospital Batista de Sousa ao Notícias do Norte .

O NN sabe que foi disparado um único tiro junto do peito e o disparo foi feito de cima para baixo e a bala terá ficado alojada junto da axila direita. O invólucro da bala ainda não foi encontrado mas, pela perfuração feita, tudo indica que se trata de um calibre pequeno, 6.35 mm ou menor.

O PJ está a investigar e ainda não consegui falar com a vítima. Mas, indícios recolhidos no terreno deixam entender o que o disparo foi feito da janela do “pendura”, lado direito do condutor. O carro vinha no sentido Baía das Gatas-Mindelo e foi ultrapassado por outro carro que se colocou à frente, obrigando Sandro a encostar o seu carro. Este foi encontrado entre a berma e o meio da estrada.

Em actualização