Cidade da Praia ultrapassa os 400 infetados com mais 11 casos positivos de Covid-19

3/06/2020 13:11 - Modificado em 3/06/2020 13:11

O concelho da Praia voltou hoje a registar mais 11 casos positivos de Covid-19, perfazendo assim 403 infetados na capital do país, que também voltou a contabilizar um recuperado.

As informações são avançadas pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social no comunicado habitual de atualização dos números da pandemia da Covid-19 no país, assegurando que estes novos casos 11 positivos advêm da análise de 73 amostras, das quais 72 da cidade da Praia, onde 57 acusaram negativo, incluindo um exame de controlo que teve alta. Também testou negativo uma amostra do Hospital Santa Rita Vieira do concelho de Santa Catarina.

Conforme a mesma fonte, 4 amostras da cidade da Praia estão com resultados pendentes.

“Os doentes com infeção ativa, continuam em isolamento e com evolução favorável” avançou o MSSS, que pede a colaboração de todos no combate a esta pandemia.

O país contabiliza neste momento 477 casos acumulados de covid-19, 238 recuperados e cinco óbitos a lamentar.