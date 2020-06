PJ deteve suspeito de assalto à Caixa Económica

3/06/2020 10:26 - Modificado em 3/06/2020 10:30

A Polícia Judiciária deteve há momentos o suspeito do assalto a Agência da Caixa Económica, no Fonte Cônego, cidade do Mindelo, ocorrido na semana passada. O suspeito foi detido numa rua no centro da cidade do Mindelo. A PJ estava munida de um mandado de captura, pois as investigações revelaram fortes indícios que o assalto foi cometido pelo homem agora detido. A PJ conduziu o suspeito para interrogatório e faz buscas na sua residência.



Em actualização