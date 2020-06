Delegacia de Saúde São Vicente vai formar pessoal para aplicar testes de Covid-19

3/06/2020 01:33 - Modificado em 3/06/2020 01:33

O delegado de Saúde de São Vicente diz que a Delegacia de Saúde garante o reforço de medidas preventivas para conter a propagação, com a realização de uma campanha de testes rápidos para avaliar a condição sanitária de todas as pessoas que chegam à ilha.

Elísio Silva adiantou que está a ser ministrada formação a todo o pessoal dos Centros de Saúde para que as pessoas se dirijam a estas infraestruturas para realização os testes, conforme as zonas de residência, sem aglomeração de pessoas.

“Neste momento vamos testar as pessoas que vieram da Boa Vista para saber como estão a nível da exposição ou não ao vírus”, explica Elísio Silva que refere ainda que a ilha pode contar com a montagem de um laboratório de virologia nos próximos dias.

“O equipamento necessário para a efetivação dos testes já está em Santiago e aguarda o transporte para São Vicente, para procedermos à montagem do laboratório. Já temos o espaço, esperamos ainda esta semana começar a realizar os testes de PCR aqui, que é um desejo que temos desde o princípio da pandemia”, indica.

Um dos vários modelos de Termociclador, Aparelho utilizado para realizar uma PCR

A sigla PCR vem do nome em inglês Polymerase Chain Reaction, traduzido para português Reação em cadeia da polimerase. O PCR é agora uma técnica comum e frequentemente indispensável usada em laboratórios clínicos e de pesquisa para uma ampla variedade de aplicações. Entre estas e detecção de patógenos em testes de ácido nucleico para o diagnóstico de doenças infecciosas.

Segundo Elísio Silva, as autoridades de saúde em São Vicente estão a identificar e testar todas as pessoas que vieram do Sal nos últimos dias.