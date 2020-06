Apenas 70 pessoas da ilha do Príncipe foram testadas. Há 27 infetados

2/06/2020 17:43 - Modificado em 2/06/2020 17:43

O presidente do Governo Regional do Príncipe, José Cassandra, revelou hoje que apenas 70 pessoas foram testadas à covid-19 no arquipélago, defendendo a realização de testes a toda a população.

Foto: Dreamstime

José Cassandra falava durante o ‘webinar’ “Ilhas resilientes e sustentáveis — Reforço da capacidade das ilhas lusófonas como pioneiras de uma transição sustentável”, que decorre no âmbito do evento internacional “Celebrar as Ilhas”.

O governante referiu que este número baixo de testes, num arquipélago que conta com 7.500 habitantes, se deve às restrições nos transportes aéreos, que não têm conseguido levar os testes até à região.

“Não testando, não sabemos se a população está infetada. Toda a população devia ser testada, porque os 27 casos de infeção na Ilha do Príncipe eram todos assintomáticos”, disse.

José Cassandra lamentou que estes 27 casos tivessem entrado na ilha do Príncipe sem que tivessem conhecido os resultados dos testes que realizaram em São Tomé.

“Testaram na ilha de São Tomé e, sem esperar pelo resultado, embarcaram para o Príncipe”, adiantou.

Cassandra referiu que, apesar das desvantagens das ilhas em pandemias como a de covid-19, a sua pequena dimensão permite que estes doentes sejam acompanhados permanentemente.

“Sabemos onde estão, as equipas de saúde seguem-nos e isso dá-nos alguma segurança”, referiu.

O webinar “Ilhas resilientes e sustentáveis — Reforço da capacidade das ilhas lusófonas como pioneiras de uma transição sustentável” é organizada pela Associação SMILO, o Conservatório do Litoral e a Iniciativa PIM (Pequenas Ilhas do Mediterrâneo).

São Tomé e Príncipe regista 484 casos de infeção e 12 mortos causados pelo novo coronavírus.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 375 mil mortos e infetou mais de 6,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,6 milhões de doentes foram considerados curados.

Em África, há 4.344 mortos confirmados em mais de 152 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné-Bissau lidera em número de infeções (1.339 casos e oito mortos), seguida da Guiné Equatorial (1.306 casos e 12 mortos), São Tomé e Príncipe (484 casos e 12 mortos), Cabo Verde (458 casos e cinco mortes), Moçambique (254 casos e dois mortos) e Angola (86 infetados e quatro mortos).

Por Lusa