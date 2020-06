UEFA pondera concluir Liga dos Campeões em Lisboa

2/06/2020 16:39 - Modificado em 2/06/2020 16:39

Federação de futebol da Turquia terá comunicado à UEFA que não vai ter condições para receber a final da Liga dos Campeões, em Istambul, devido à pandemia da Covid-19. Lisboa pode ser a solução do problema, com a UEFA a ponderar levar a final da liga milionário para o Estádio da Luz, segundo o Mundo Deportivo.

A federação de futebol da Turquia terá comunicado à UEFA que não vai ter condições para receber a final da Liga dos Campeões, em Istambul, devido à pandemia da Covid-19, e, em alternativa, de acordo com o jornal catalão Mundo Deportivo, o regulador do futebol europeu vê na cidade de Lisboa e nos estádios da Luz e José de Alvalade a solução do problema.

O retomar das competições está encaminhado nas principais ligas da Europa, com os clubes ainda em luta na Liga dos Campeões e Liga Europa a aguardar pelas indicações da UEFA sobre o desfecho das duas provas, que o regulador do futebol europeu quer concluir em agosto.

Para reduzir o risco de contágio por Covid-19, estará a ser estudada a redução do calendário da Liga dos Campeões, sendo possível que a decisão do título ocorra num sistema de “final four” (a quatro equipas com meias finais e final) ou “final eight” (com oito equipas com quartos de final, meias finais e final). Os estádios da Luz e Alvalade seriam os recintos a utilizar, sendo que o estádio do Benfica é apontado como hipótese para receber a final da liga milionária.

Além de Lisboa, Munique e Madrid surgem como alternativas, segundo o jornal catalão, que adianta que as finais da Liga dos Campeões e da Liga Europa poderão ocorrer nos dias 29 e 26 de agosto, respetivamente. A final da Liga Europa deveria ser recebida em Gdansk, na Polónia.

A decisão da UEFA sobre a forma como a Liga dos Campeões e a Liga Europa serão concluídas será conhecida no dia 17 de junho.

Em A Bola