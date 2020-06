Tribunal da Boa Vista aplica prisão preventiva a suspeito de agressão sexual de menores

2/06/2020 14:53 - Modificado em 2/06/2020 14:53

O juiz do Tribunal da Comarca da Boa Vista colocou em prisão preventiva um indivíduo do sexo masculino, de 39 anos, residente na cidade de Sal Rei, natural de São Vicente, suspeito da prática de um crime de agressão sexual com penetração, cometido contra duas crianças de sexo feminino de 7 e 11 anos.

Conforme a Polícia Judiciária, o detido foi presente, no passado 30 de Maio, às autoridades competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado a prisão preventiva.