Mais três casos confirmados de Covid-19 na ilha do Sal

2/06/2020 14:11 - Modificado em 2/06/2020 14:11

A ilha do Sal voltou hoje a registar mais três novos casos positivos de covid-19, sendo duas mulheres e um homem, informou a diretora do Hospital Ramiro Alves Figueira.

Cláudia Silva fez este anúncio em declaração à Rádio Pública, onde afirmou que neste momento está-se no processo de procura dos contactos para que sejam tomadas todas as diligências que se impõem o “mais rapidamente possível”.

A mesma não confirmou se estão técnicos de saúde entre as pessoas infetadas, pelo que remete para outra ocasião o anúncio deste tipo de informações, referindo somente que são pessoas que residem na ilha do Sal, pelo que não têm proveniência de outros pontos do país.

“Todas as medidas que foram anunciadas ao longos dos últimos meses têm que ser acatados com todo o rigor. Temos que ser responsáveis porque é um problema de saúde pública. Está nas mãos de cada um fazer a sua parte” salientou Cláudia Silva, afirmando que terão que ser reforçados as medidas de prevenção, como uso de máscaras, lavagem das mãos e distanciamento social.

Porém, alerta a todas as pessoas que tiverem sintomas respiratórios que evitem dirigir-se para as estruturas de saúde, mas sim ligar para a Linha Verde (800 11 12), para serem informadas dos procedimentos a ter em conta.

Falta neste momento falta a confirmação do Ministério da Saúde, pelo que com estes três novos casos, a ilha do Sal contabiliza agora 4 casos ativos de Covid-19.