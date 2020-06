Skate Park inaugurado em São Vicente: Do sonho à realidade na Praça José Lopes

2/06/2020 01:37 - Modificado em 2/06/2020 01:37

Devido a pandemia do novo coronavírus, o Skate Park, situado na Praça José Lopes, em frente ao ISCEE, recebeu este domingo, o ato simbólico de inauguração que contou com a participação do presidente da Câmara Municipal de São Vicente e também com a participação de jovens skaters da ilha.

Mesmo antes desta inauguração a primeira pista de skate de São Vicente já estava sendo ocupada pelos skaters.

A infraestrutura construída pela CMSV e embelezada, no âmbito do projecto “Um parede de cada vez”, iniciativa do emigrante, Balta Andrade e que contou a participação de quinze artistas mindelense, recebeu agradecimentos dos jovens que aprovaram o estilo da pista.

David Monteiro, artista e também ele próprio praticante da modalidade considera que este Parque de desportos radicais, sempre foi um sonho acalentado e que agora, se tornou realidade. “É um investimento para valorizar o pessoal dos desportos radicais”, afirmando que agora, com esta estrutura “poderemos vir a ter mais e melhores atletas e que podem, neste sentido, para criar coisas maiores” e quiçá produzir atletas que futuramente possam ser a consequência positiva deste projeto. E parabeniza a edilidade pela concretização deste projeto de skate park.

















A pista é um palco de encontro de gerações. Hoje já havia pais fazendo manobras de skate com os filhos na pista. “É a realização e reconhecimento do trabalho e a insistência de muitas pessoas que se dedicaram a fundo para o nascimento deste parque”, considera Marcos Graça, outro veterano da modalidade na ilha, que assegura que o desafio tem sido mostrar o skate e patins como atividade desportiva, cultural e social, no país.

Para o presidente da Câmara, Augusto Neves, é extremamente importante continuar com estes investimentos na juventude e mostra-se satisfeito pela alegria demonstrada pelos jovens com este “presente” pronto e a ser aproveitado da melhor forma.

Em relação às obras de arte Neves assegurou que acompanhou todo o processo de todos os envolvidos, enaltecendo o trabalho artístico que também acabam por valorizar a praça com as suas obras e quiçá, despertar o interesse dos jovens em questionarem quem é José Lopes. A pista tem vários tipos de obstáculos, dentre eles rampas, quarters, corrimãos, escadarias, um bank e diversas transições, configurando o modelo da pista em Park, onde o atleta pode aproveitar os diversos circuitos de obstáculos diferenciados e sequenciais.

Com a nova pista, o município pretende também trazer etapas de competições estaduais e nacionais dos esportes. “A comunicadade, principalmente os jovens e as crianças, há muito tempo pediam um espaço como este. Já havíamos construído uma pista no Centro, mas este lado da cidade precisava de uma pista também. Ficou muito bonito e seguro. Agora é só aproveitar”, afirmou o Prefeito Paulinho.