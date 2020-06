Laboratório de Virologia de São Vicente vai ter capacidade para realizar 100 testes diários

2/06/2020 00:57 - Modificado em 2/06/2020 00:58

A presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), Maria da Luz Mendonça, garantiu hoje que o Laboratório de Virologia de São Vicente que entrará em brevemente funcionamento, terá a capacidade para realizar diariamente 100 testes de PCR.

A informação foi avançada hoje, na habitual conferência de imprensa, para avaliar a situação epidemiológica do covid-19 no país. Na ocasião Maria da Luz Mendonça explicou que este laboratório que terá a capacidade diária de analisar 100 amostras de casos suspeitos de Covid-19, trás um certo ânimo, pois reforçará a quantidade diária de amostras analisadas a nível nacional. O Laboratório de Virologia da cidade da Praia, tem neste momento uma capacidade reforçada e pode fazer até 300 testes por dia.

“A capacidade da realização de testes PCR a nível nacional ficará muito reforçada e para nós é muito reconfortante porque sabemos que para viajar é preciso fazer PCR também. Portanto estamos convictos que tudo correrá bem na resposta diária” esclareceu.

Conforme dados avançados pela responsável, o Laboratório de Virologia, até agora, já fez mais de quatro mil testes, não só de casos suspeitos e contactos, mas também para o controlo de qualidades e outras necessidades.

Maria da Luz Mendonça, revelou ainda que a realização dos testes depende sempre da solicitação, as amostras vão sendo enviadas e vai se dando as respostas, com capacidade de retorno que não ultrapassa 48 horas.

Cabo Verde, desde 19 de março, segundo dados divulgados pelas autoridades de saúde, regista um acumulativo de 458 casos de Covid-19, distribuídos pelas ilhas de Santiago (397), Boa Vista (56), São Vicente (04) e Sal (01).

Do total, 211 são considerados recuperados da doença, registaram-se quatro óbitos, dois doentes foram evacuados para os seus países de origem, fazendo com que o país tenha neste momento 241 casos ativos de Covid-19.