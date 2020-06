DNS alerta que todas as ilhas estão em risco de ter casos de Covid-19

2/06/2020 00:16 - Modificado em 2/06/2020 00:16

O director nacional de Saúde, Artur Correia, assegurou hoje que após o caso diagnosticado na ilha do Sal e o de S. Vicente (importado da ilha do Sal), todas as ilhas correm o risco de ter casos positivos de Covid-19, por isso pede às pessoas que estejam vigilantes e preparadas para qualquer eventualidade.

A entrada do Sal na estatística de ilhas com casos de covid-19 trouxe à tona muita especulação sobre a forma como o vírus terá surgido na ilha, visto que durante cerca de dois meses a ilha esteve sem ligações aéreas nacionais/internacionais, nem ligações marítimas inter-ilhas. No entanto, as autoridades de saúde trabalham com a possibilidade de o vírus estar a circular há muito tempo na ilha e por isso haver muitos casos assintomáticos.

Artur Correia, durante a conferência de imprensa do ponto de situação da Covid-19 no país, diz não ter dúvidas de que todas as ilhas estão em risco e que todos os cabo-verdianos devem ter noção disso, pelo que apela a uma maior responsabilidade e vigilância reforçada e estarem preparadas para qualquer eventualidade.

“As pessoas devem continuar com as medidas de distanciamento social, evitar aglomerações de pessoas, respeitar a distância nas filas de serviços públicos, usar máscara e praticar todas as medidas de higiene e desinfeção recomendadas desde o início pelas autoridades sanitárias” esclareceu o DNS.

Mesmo assim, Artur Correia, fala em uma estagnação da doença no país, chegando mesmo a afirmar que o momento vivido é “muito bom”, apesar dos muitos casos registados diariamente, sobretudo na ilha de Santiago.

Segundo Artur Correia “Estamos neste momento com uma atenção muito especial no Sal para podermos delimitar ao máximo a transmissão de casos nessa ilha”. Correia garantiu que a ilha está a ser alvo de uma intensa atividade para identificação dos contactos dos dois casos, tendo já sido feitos dezenas de testes rápidos e recolha de amostras para teste de virologia.

Cabo Verde, desde 19 de março, segundo dados divulgados pelas autoridades de saúde, regista um acumulativo de 458 casos de Covid-19, distribuídos pelas ilhas de Santiago (397), Boa Vista (56, todos recuperados), São Vicente (04, três recuperados) e Sal (01).

Do total, 211 são considerados recuperados da doença, registaram-se quatro óbitos, dois doentes foram evacuados para os seus países de origem, fazendo com que o país tenha neste momento 241 casos ativos de Covid-19.

Segundo o balanço da AFP feito a partir de dados oficiais a pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 373.439 mortos em todo o mundo e mais de 6,2 milhões de infetados e 2.599.500 doentes já foram dados como recuperados.