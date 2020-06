Cabo Verde regista mais 22 novos casos de Covid-19

1/06/2020 16:36 - Modificado em 1/06/2020 16:36

Segundo o comunicado do Ministério da Saúde divulgado hoje, e relativo às 124 amostras analisadas no Laboratório de Virologia no domingo, 31 de maio, foram detetados mais 22 novos casos de Covid-19, sendo 21 da cidade da Praia e um da ilha do Sal.

O MSSS anunciou também que 74 amostras da cidade da Praia, três da Cidade Velha, três do Tarrafal de Santiago e uma da ilha do Sal acusaram negativo. Estão mais seis amostras pendentes à espera de resultados.

Também foram analisados quinze exames de controlo de doentes em seguimento no concelho da Praia, cujos resultados se mantiveram positivos, pelo que continuarão em isolamento.

Cabo Verde passa a contabilizar neste momento 457 casos acumulados de Covid-19, 206 recuperados e 4 óbitos a lamentar e dois transferidos para os seus países de origem. O país tem neste momento 245 casos ativos de Covid-19.